STF mantém caso de 2a prisão de Richa com Barroso

Da Redação

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux acatou parcialmente pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, e manteve com o ministro Luiz Roberto Barroso, o julgamento dos casos decorrentes da Operação Integração I e II – que resultou na prisão do ex-governador Beto Richa (PSDB), na última sexta-feira, sob a acusação de comandar um esquema de cobrança de propina de concessionárias do pedágio em troca do cancelamento de obras nas rodovias e aumento de tarifas. Por outro lado, Fux manteve com o ministro Gilmar Mendes o caso derivado da Operação Rádio Patrulha – que investiga suspeitas de fraude em licitações para obras em estradas rurais – pelo qual Richa foi preso pela primeira vez, em 11 de setembro de 2018.

Na época, Mendes determinou a soltura do ex-governador três dias depois, acatando o argumento da defesa de que o pedido de prisão do tucano pelo Ministério Público teria infringido decisão do STF que considerou inconstitucional as chamadas “conduções coercitivas”. Na ocasião, o ministro concordou com as alegações dos advogados de Richa de que a prisão preventiva dele teria sido apenas uma forma do MP “driblar” a proibição das conduções coercitivas.

Ontem, chegou a circular a informação de que Fux teria repassado o processo sobre a nova prisão de Richa para Gilmar Mendes. Na verdade, o ministro rejeitou o pedido de redistribuição da reclamação da PGR para Barroso, mantendo com Mendes os processos da Operação Rádio Patrulha. Já as operações Integração I e II, essa última responsável pela prisão mais recente do tucano, seguirá com o relator original, ou seja, Luiz Roberto Barros, de acordo com o despacho de Fux.

Controvérsia

Na reclamação, Raquel Dodge, admitiu a existência de controvérsia no tema da competência, no âmbito do STF, para apreciar pedidos de liberdade apresentados por investigados nas duas operações em curso perante a 23ª Vara Federal de Curitiba. Ela lembrou que os envolvidos no esquema recorreram diretamente a Mendes com pedidos de revogação de prisões provisórias. A defesa argumentou que as ordens judiciais configuravam conduções coercitivas travestidas de prisão e que, como relator da ação que considerou inconstitucional esse instrumento, Gilmar Mendes seria “prevento” para apreciar os pedidos.

Na petição, Dodge destacou que, em agosto de 2018, Barroso foi escolhido de forma aleatória como relator da Reclamação 31.220, ajuizada por Ney Marcelo Urbano, um dos investigados na Operação Integração I. Os mandados cumpridos na última semana que tiveram o ex-governador como um dos alvos são desdobramento do caso (Integração II), alega a PGR. Ela sustentou que os fatos levantados nessa operação não são alcançados pelo habeas corpus concedido a Richa e outros envolvidos por Mendes no caso da “Rádio Patrulha”

As investigações apuram um esquema criminoso envolvendo a empresa Econorte concessionária que administra rodovias federais no norte do Estado. Colaborações premiadas firmadas após a primeira fase da operação confirmaram o pagamento por serviços não prestados bem como o repasse de vantagens indevidas a agentes públicos que beneficiavam a companhia.

Distribuição

Para a procuradora-geral, o fato de o ministro Barroso ser o relator da Operação Integração I o torna “prevento”, segundo as regras de distribuição do STF, para processar e julgar todos os feitos da Operação Integração no STF inclusive a Reclamação 32.081, protocolada em outubro do ano passado pela defesa de Beto Richa. A decisão do ministro Fux fixa a relatoria de Roberto Barroso para os pedidos apresentados a partir desta decisão.

“Eventuais requerimentos correlatos ao cumprimento de decretos prisionais ou de outras medidas, no bojo das Operações Integração I e II devem ser apreciadas pelo Relator prevento pela Reclamação 31.220 (Barroso)”, escreveu Fux na decisão.

Advogada negociou local de detenção

A Polícia Federal informou ontem à Justiça Federal que a advogada do ex-governador Beto Richa (PSDB), Antonia Lélia Neves Sanchez, negociou para que o tucano fosse levado à sede do Regimento de Polícia Montada da PM no bairro do Tarumã, depois que ele foi preso na última sexta-feira, na Operação Integração. A informação foi dada em resposta a questionamento do Ministério Público Federal (MPF) e da própria Justiça, sobre o fato de Richa não ter sido levado para a carceragem da PF ou no Complexo Médico Penal de Pinhais (região metropolitana de Curitba).

De acordo com a PF, não havia vaga para que o ex-governador fosse detido na carceragem da coorporação. A Secretaria de Estado de Sergurança Pública informou então que ele poderia ir para Pinhais. Mas segundo a PF, a advogada então “pleiteou verbalmente o encaminhamento do preso para o quartel e providenciou, por iniciativa própria, o contato com o comando do Regimento de Polícia Montada, o qual nos prestou informações, por telefone, de que haveria vagas disponíveis naquele local e que o preso poderia ser apresentado lá”.

Em nota, a defesa de Richa confirmou as informações, mas alegou que o Regimento da PM seria o melhor local para a custódia do tucano, em virtude do cargo ocupado por ele. “O ex-Governador é detentor de curso superior, portanto tem direito a recolhimento especial e em unidade apropriada, em razão da dignidade do cargo ocupado, devendo se aplicar, por simetria, a Lei n. 7474/86, que dispõe sobre medidas de segurança aos agentes públicos”, afirma a nota. “Observe-se que na condição de ex-Governador do Estado, exerceu cargo superior hierárquico da estrutura administrativa no sistema prisional, e por isso, sua presença pode ensejar retaliações ou até mesmo a prática contra ele, de atos de vingança”, argumentam os advogados.