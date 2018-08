Sthefany Brito se casa em cerimônia intimista na Itália

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Sthefany Brito se casou no último sábado (4) com o empresário Igor Raschkovsky, em Montalcino, na Itália.

O casal escolheu um dos cenários europeus mais românticos para as bodas: um pôr do sol em uma vinícola da Toscana. Segundo a atriz disse à revista Vogue, a escolha veio após assistirem a um casamento de amigos no local e também por amarem vinho.

Embora namorem há sete anos e morem juntos, a cerimônia foi decidida em apenas um mês. Para dar fluxo aos preparativos com rapidez, os noivos optaram por um “elopment wedding”, isto é, uma celebração sem convidados (ou com pouquíssimos) e que privilegia o contato entre os noivos.

Mantida em segredo quase até a chegada da data, a comemoração contou com a participação de uma celebrante e com fotos do fotógrafo internacional Sam Sacramento. O vestido foi elaborado pela estilista do Rio Julia Goldenzon, segundo a Vogue.

Este não é o primeiro casamento da atriz, que se uniu ao jogador Alexandre Pato em 2009. Eles se separaram no ano seguinte.