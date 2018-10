Stinger GT, o veículo mais potente da Kia, custa R$ 399 mil

A Kia já está trazendo para o Brasil um carro esportivo que pode ser comparado aos de marca premium europeus. Trata-se do Stinger, que a marca inicia as vendas com preço de tabela de R$ 399.990, em versão única. Mas os primeiros 20 carros negociados por um preço de dólar mais baixo têm R$ 50.000 de desconto. O cupê de quatro portas vem para brigar com Audi A5 Sportback, BMW Série 4, Mercedes-Benz CLS e Porsche Panamera.

Vencedor de diversos prêmios por conta de seu design, o Kia Stinger GT muda a percepção dos clientes sobre a marca coreana, entrando no segmento de luxo. Conta com o motor 3.3 V6 biturbo de 370 cv a 6.000 rpm e 52 kgfm de torque entre 1.300 e 4.500 rpm, em combinação com o câmbio automático de 8 marchas. A fabricante diz que acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e tem velocidade máxima de 270 km/h. Possui um sistema de tração nas quatro rodas com controle dinâmico de vetorização de torque, adaptando a entrega de força nas rodas de acordo com a necessidade.

Conta com freios a disco ventilados da Brembo, com pinças dianteiras de quatro pistões e pinças traseiras de pistão duplo. A suspensão é MacPherson na frente e multilink na traseira, ajustada para encontrar o equilíbrio entre conforto e esportividade. Na aparência o capô alongado, para-brisas bastante inclinado, ombros amplos na traseira, arco das rodas salientes, difusor traseiro e uma proliferação de entradas de ar conspiram para gerar uma imagem esportivamente elegante. O Stinger é grande, tem 4,83 m de comprimento. A enorme distância entre-eixos de quase 3 m (2,905 m, precisamente – quase 10 cm a mais do que num BMW Série 4 e apenas 4,3 cm inferior a um Porsche Panamera) resulta em amplo espaço interno.

Os passageiros de trás vão apreciar a posição mais alta de seus assentos, mas o enorme túnel central não encoraja a convidar um terceiro passageiro. No porta-malas cabem modestos 406 litros de. A lista de equipamentos inclui monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, head-up display, assistente de estacionamento, recarga wireless para smartphone, sistema de som surround QuantumLogic, faróis em LED, central multimídia com tela de 8”, bancos dianteiros aquecidos e mais.Mais informações e fotos em www.blogdosaciotti.com.br