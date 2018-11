STJD aumenta pena de Sassá para oito jogos por confusão na Copa do Brasil

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aumentou a pena de Sassá, do Cruzeiro, de seis para oito jogos após o atacante se envolver em briga generalizada no final do jogo contra o Palmeiras, pela partida de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Inicialmente, Sassá foi punido com seis partidas após ser julgado por causa de um soco no lateral Mayke, do Palmeiras. O Cruzeiro pediu efeito suspensivo, mas não obteve sucesso.

De fora da final da Copa do Brasil, o atacante comemorou o título de sua equipe com provocações. Ele postou uma foto com a taça e fingiu preparar um soco no troféu.

Sassá já cumpriu cinco jogos e precisaria ficar de fora apenas de mais um, mas agora terá que esperar mais tempo para voltar a campo e só poderá atuar depois das próximas três rodadas do Brasileiro.