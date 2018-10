STJD concede efeito suspensivo ao Palmeiras e libera Mayke e Diogo Barbosa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras conseguiu nesta sexta-feira (12) a liberação dos laterais Mayke e Diogo Barbosa para o jogo de domingo, às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A dupla acabou punida por dois jogos de suspensão em virtude das expulsões ocorridas na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em partida marcada por confusão generalizada no Mineirão. Tanto Mayke quanto Diogo teriam que cumprir o castigo no Brasileiro, mas o STJD optou pela liberação dos dois para o jogo do fim de semana.

A decisão favorável ao Palmeiras facilita o trabalho de Luiz Felipe Scolari para o confronto diante dos gremistas. Alternativas a Mayke e Diogo Barbosa, Marcos Rocha está lesionado e Victor Luís suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Com Mayke e Diogo Barbosa, que ainda se recupera de entorse no tornozelo, Felipão volta a ter dois laterais de origem e deve adiar a estreia do zagueiro argentino Nico Freire na ala esquerda. O meio-campista Jean aparecia como opção do outro lado da defesa.

Mayke recebeu a pena por, na visão do tribunal, tentar agredir jogadores do Cruzeiro na briga após a partida. O lateral palmeirense tomou um soco no rosto de Sassá, que pelo ato foi punido com seis jogos de gancho.

Por outro lado, Diogo Barbosa levou seus dois jogos de pena por ato hostil, ao dar um tapa no rosto do cruzeirense Lucas Romero também durante a confusão ocorrida após a eliminação palmeirense na Copa do Brasil.