STJD mantém gancho, e Palmeiras perde Mayke e Diogo Barbosa em duas rodadas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras ganhou mais dois problemas nesta quinta-feira (1) para a sequência do Campeonato Brasileiro. Os laterais Mayke e Diogo Barbosa tiveram suas suspensões de dois jogos mantidas pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em julgamento de recurso e desfalcarão a equipe nas próximas rodadas, contra Santos e Atlético-MG.

Os dois haviam sido punidos por causa das expulsões que sofreram no jogo contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil, que terminou em confusão entre os jogadores. O Palmeiras, porém, obteve efeito suspensivo, que fez com que a dupla ficasse livre para atuar até o julgamento do recurso. Agora, com a pena mantida, eles voltam a ter que cumprir os dois jogos.

A ausência mais sentida é a de Mayke, já que o outro lateral direito de ofício do elenco, Marcos Rocha, ainda está em processo de transição física, recuperando-se de uma lesão na panturrilha. Desta forma, o mais provável é que Felipão escale o volante Jean no setor para o jogo contra o Santos, neste sábado (3), no Allianz Parque. Do outro lado, Diogo Barbosa deverá ser substituído sem maiores problemas por Victor Luís.

Além dos laterais suspensos, o Palmeiras também não terá Willian nas próximas rodadas do Brasileirão. O atacante teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda e deve desfalcar a equipe por um período de três a quatro semanas.

O Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro com quatro pontos de vantagem sobre o Flamengo. Faltam sete rodadas para o final da competição.