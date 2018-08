Sua imagem tem mais poder do que você imagina 

Quando se diz ‘a primeira impressão é a que fica’, também se está afirmando que não há segunda chance para você causar uma melhor impressão na imagem que passa aos outros. Não há como negar a importância da imagem que transmitimos para ter sucesso pessoal, profissional e, até mesmo, como empreendedor. Conversamos com Claudia Piantini, especialista em imagem.

Qual a relevância da imagem no mercado de trabalho?

Certamente muita relevância, pois para se obter sucesso interpessoal e profissional é preciso fazer contatos e ter um autoconhecimento sobre o valor da sua própria imagem. Pensando nisso, abordamos assuntos como, comportamento pessoal, vestimenta e o poder da imagem, com muita propriedade e conhecimento.

Quais aspectos vitais na questão da imagem?

Desde aspectos simples de comportamento como um aperto de mão, até o modo de se comportar em grandes eventos e o que a sua imagem diz sobre você. Um simples aperto de mão diz muito sobre uma pessoa e como os outros irão vê-la. Explico que a etiqueta vai muito além de padrões ou regras na sociedade, pois a “verdadeira etiqueta” precisa ser compatível com o que você é e como se sente em um ambiente com outras pessoas, respeitando os limites do outro, sem prejudicar ou incomodar ninguém, mas ao mesmo tempo sentindo-se à vontade. Será possível que com os nossos traços visuais, podemos ganhar força na nossa imagem? E se a resposta for sim, então somente acertando o corte do cabelo e usando as cores certas já ganhamos este poder no visual? A imagem pessoal pode ser intensificada de acordo com o nosso comportamento.

Conforme enviamos mensagens visuais vamos nos apoderando de um estilo?

O nosso estilo de vida harmoniza com o nosso comportamento, pois todas as pessoas preocupadas em melhorar a imagem que transmitem nas relações pessoais e profissionais. A melhor forma de aprender mais sobre o assunto, é com quem já é referência na área de consultoria de imagem e especialista. Email:[email protected]

FRASE:

“A vitalidade é demonstrada não apenas pela persistência, mas pela capacidade de começar de novo”.

(F.Scott Fitzgerald)