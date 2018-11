Suástica é pichada em banheiro da reitoria da UFJF

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Universidade Federal de Juiz de Fora foi alvo de vandalismo nesta terça-feira (16). Segundo comunicado divulgado em site e em redes sociais, um banheiro da reitoria foi pichado com uma suástica e escritos como "morte a todos lgbts", "morte aos gays" e "todo o viado é lixo".

De acordo com a Universidade, o caso não é único e tem crescido "no contexto da disputa eleitoral".

"As expressões e símbolos refletem o ódio e o irracionalismo que vêm se ampliando no contexto da disputa eleitoral, estimulados por discursos pouco afeitos à democracia e pelo crescente desrespeito à diferença que campeia pelo país, ataca as Universidades e ameaça a todos nós como cidadãos livres e portadores de direitos", diz o texto distribuído pela instituição nesta quarta-feira (17).

"A UFJF repudia de forma veemente, conforme manifestações anteriores, as ações de intolerância e violência que têm sido a marca de setores da sociedade que não aceitam a igualdade, a diversidade e a racionalidade. As ações da UFJF se pautam pela defesa e fortalecimento dos mais profundos valores democráticos. Resistir ao retrocesso e à barbárie é uma tarefa essencial de uma instituição que tem como missão a formação cidadã e profissional e o desenvolvimento da ciência pautados no conhecimento crítico e humanista."