Substituído no San-São, Everton deve voltar a treinar na quarta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Peça importante no elenco do São Paulo Everton voltou ao time, mas pediu para ser substituído no fim do primeiro tempo no clássico com o Santos neste domingo (16).

Ele havia ficado fora por três partidas por conta de um estiramento na coxa esquerda. Segundo Diego Aguirre, o problema não deve ser grave.

"Acho que o Everton tem chance de estar bem já para o treino de quarta [19]. Em princípio, parece que não é uma coisa importante. Por precaução, pediu para sair", afirmou o comandante.

Aguirre não acredita que seja o mesmo problema.

"Vão fazer exames, mas aparentemente não é uma volta da lesão. O Bruno Peres está voltando. A informação que eu tenho é que quarta ele treina com o grupo."