Sucesso das novelas da Globo não se dá por obra do acaso

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Na produção de novelas no Brasil, hoje tem a Globo e as demais. Uma trabalhando com planejamento e programação estabelecida em todos os horários até 2021. As outras do jeito que dá. Em tempo algum, a não ser por razão totalmente fora do controle, tal organização é alterada. Eventualmente pode até haver uma troca na ordem de entrada, como aconteceu com ‘O Sétimo Guardião’, do Aguinaldo Silva, prevista para dois anos antes, mas que só será exibida agora. Tudo ao contrário da Record no caso de ‘Topíssima’. Escolheu a novela, escalou seu elenco e acabou sumindo com ela. Escafedeu. Outra prova de comando e uso de boa experiência: ‘Deus Salve o Rei’, encerramento recente, sob o risco de um fracasso histórico, foi salva a tempo dos inúmeros equívocos que vinha cometendo. A intervenção surgiu no momento certo. Na Record, um caso semelhante aconteceu quando a novela ‘Máscaras’ apresentou problemas de Ibope e conteúdo. Na ocasião, no entanto, o autor Lauro César Muniz não teve ninguém ao seu lado para colaborar e oferecer o apoio necessário. Deu no que deu.

Justiça se faça

Na Globo, depois do Boni, só agora, em gestão mais recente, foi colocado alguém verdadeiramente do ramo na condução das suas novelas. Caso do Silvio de Abreu. Está nisso desde a Tupi.

Vem aí

O PlayPlus, da Record, sem a pretensão de bater de frente com qualquer outro serviço, pretende funcionar como um shopping de conteúdo. Vai daí os vários produtos pensados para lá, próprios ou de parceiros. Além do programa para crianças da Xuxa, o Mion também terá o dele e o Bola, ex-’Pânico’, com um de desafios. Além de outros.

Vamos acertar

Emanuelle Araújo, ao contrário do que se anunciou, não irá. fazer o filme de Bruno Azevedo, ‘Lampião’. Todas as suas atenções continuam voltadas para a gravação da segunda temporada da série ‘Samantha’, além do trabalho, aí já como cantora, do álbum solo ‘O Problema é a Velocidade’. O cineasta pensa agora em Alice Braga para o papel de Maria Bonita.

Andar da carruagem

A intenção da direção da Band é dar uma limpa na programação ao longo dos próximos meses. Tirar do ar o que não fatura e/ou não dá audiência. Novelas turcas na linha de tiro. Possibilidade de escapar muito próxima de zero.

Pés no chão

Tudo que está deixando de acontecer na disputa dos direitos esportivos demonstra que as TVs, depois de sofrer na pele ou sentir no bolso, passaram a trabalhar de maneira diferente. Mais responsável. Acabou-se o tempo da loucura. E nem com Facebook e outras insinuações, há o indicativo de um cenário diferente.

Tem mais

Ainda não há métricas para avaliar quais resultados as transmissões esportivas poderão alcançar nas mídias digitais. Por enquanto o mais recomendável é não bater continência. Existem preocupações e a maior é com a questão da visibilidade, principalmente por parte das marcas patrocinadoras dos clubes.

Luz amarela

A possibilidade é nenhuma da Record continuar como está, naquilo que diz respeito a sua programação das manhãs. A prioridade é absoluta. Se nenhuma mudança aconteceu até agora, é porque ainda não foram encontrados meios, condições e pessoas certas para colocar toda essa mexida em prática.

Caiu na real

O fato do SBT ter conquistado em julho a sua maior audiência em 13 anos, abrindo diferença de 1,6 pontos sobre a Record, fez disparar o alarme. Daí toda essa pressa em mudar.

Pedras de tropeço

Mas não é preciso ser nenhuma phd em programação para detectar alguns dos maus resultados da Record. Eles saltam aos olhos. Perde a noite inteira do SBT, a partir do Danilo Gentili até as primeiras horas da manhã. E nunca se aproveita do fim da novela da Globo, hoje ‘Segundo Sol’, para entrar com a sua linha de shows.

Bate – Rebate

Nesta segunda-feira, Marcos Mion passa a se envolver oficialmente com os preparativos da próxima ‘Fazenda’. Reuniões com a equipe e gravação de “cabeças” no roteiro. Mion que também grava uma série de cinco episódios para a plataforma PlayPlus, chamada ‘Pais da Nova Era’, que tem uma barbearia como cenário.

Os atores da Globo nunca foram tão “caçados” como agora, porque, além da televisão aberta, as escalações estão a todo vapor também para produções do novo serviço de streaming. Paolla Oliveira, por exemplo, esteve cotada para a segunda fase da minissérie ‘Ilha de Ferro’, mas não pôde atender o chamado. Juliano Cazarré e Mariana Ximenes, se a agenda permitir, poderão aparecer nessa série.

Devido à exibição do ‘Criança Esperança’ no dia 18 de agosto, a Globo não apresentará o ‘Zorra’.

Na ‘Espelho da Vida’ que vem aí, substituta de ‘Orgulho e Paixão’, a autora Elizabeth Jhin divide os trabalhos com Duba Elia, Renata Jhin, Wagner de Assis e Maria Clara Mattos. Pedro Vasconcelos, diretor artístico da novela, formou seu grupo com Cláudio Boeckel(direção-geral), Luis Felipe Sá, Rafael Salgado e Tande Bressane.

C´est fini

A Record News estreia no próximo dia 13, às 20h, o programa ‘Desafios do Brasil’, com apresentação de Pedro Leão, que receberá especialistas para falar dos principais desafios que os próximos governantes do país terão em 2019. Serão cinco episódios, com participações de

Melina Risso, do Instituto Igarapé; João Batista Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto; Joelson Sampaio, coordenador do curso de Economia da FGV; Marília Louvison, professora da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Bruno Brandão, diretor executivo da Transparência Internacional no Brasil. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!