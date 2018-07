Um assunto que me chocou no ano de 2007 foi a agressão de torcedores do Flamengo ao pai de um jogador do clube, quando este foi recepcionar o seu filho no Aeroporto Santos Dumont. A reação do filho que teve o pai agredido fisicamente foi, é claro, defender seu pai da mesma forma, partindo para cima dos torcedores, na base do tapa mesmo.

Não quero julgar quem está certo ou quem está errado, ou imaginar qual seria a reação da maioria das pessoas. O fato aqui é que a geração de jovens que está chegando é formada por filhos de pais que não sabem mais como dizer não e impor limites. São filhos com poucos irmãos ou até mesmo filhos únicos.

Geração que não aprendeu a dividir um quarto, um guarda roupa ou um simples brinquedo, que praticamente não está aprendendo a compartilhar nada, ou seja, é a geração da exclusividade. Filhos que chamam pai e mãe de você e não mais de Sr. e Sra., que na escola discute e demite professores, e logicamente não sabem perder.

Uma das coisas que qualquer pessoa aprende quando joga uma simples pelada, é que nem sempre se ganha. Numa partida sempre terá um lado vencedor e um vencido, ou então um empate. O primeiro passo para a vitória é saber aceitar a derrota.

O sabor da derrota é amargo e muitas vezes dói, mas temos que buscar progredir com as perdas e quando vencermos jamais esquecermos do caminho doloroso percorrido até ali, para que não voltemos a perder. Quando se está em dificuldade é que surge o verdadeiro gigante interior, e não se conquista o sucesso agredindo pessoas, sucesso é simplesmente “superar dificuldades!”

Um grande abraço e boa semana.

#treinamentoscomjogosdenegocios&palestrasdemetasevendas

Desmar Milléo Junior, Autor do Livro: “Apenas Boas Intenções Não Bastam”, Palestrante nas áreas motivacional, comportamental e vendas.Treinamentos com Jogos de Negócios & Simuladores.

SITES: www.milleo.com.br