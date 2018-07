Sucesso meteórico de startup curitibana será contado no Paiol Digital

SMCS

A internacionalização meteórica de uma startup curitibana, a educação 4.0, a visão das universidades sobre o ecossistema de inovação e os desafios diários para o negócio crescer. A segunda edição do Paiol Digital irá mostrar exemplos de como “amar um problema” é a melhor forma de inovar sempre. O evento gratuito irá reunir, na próxima terça-feira (31/7), no Teatro do Paiol, quatro palestrantes, que vão dividir com o público os desafios do empreendedorismo e cases de sucesso de soluções que melhoram o dia a dia das pessoas.

Promovido pelo Vale do Pinhão, o movimento da Prefeitura e do ecossistema de inovação para transformar Curitiba na cidade mais inovadora do país, o Paiol Digital será aberto, às 19 horas, por Maurício Vargas, CEO do portal Reclame Aqui, que falará sobre os desafios diários de se empreender.

Palestrante e consultor sobre relações de consumo e gestor de empresas inovadoras, como a Mooba (site de cashback) e HugMe (software de atendimento que integra as redes sociais), Maurício já recebeu o Prêmio Cidadão SP, dedicado às pessoas que lutam por uma cidade melhor.

O segundo palestrante da noite será André Boaventura, sócio e diretor de Marketing da Ebanx, que irá falar sobre “Como construir uma empresa global em Curitiba”. E qual a receita? A trajetória da startup curitibana dá uma pista.

Fundada em 2012, a fintech (finance and technology) conseguiu se estabelecer, sem aportes de terceiros, processando pagamentos de empresas estrangeiras atuantes no Brasil e em países da América Latina. Entre os clientes da Ebanx estão Alibaba, Airbnb, AliExpress, Sony e Spotify. Em janeiro, a startup curitibana recebeu seu primeiro aporte do fundo norte-americano FTV Capital, no valor de US$ 30 milhões (R$ 95 milhões).

Depois das duas primeiras palestras de 30 minutos, o público poderá ouvir ainda outros dois nomes ligados ao universo da inovação, que farão apresentações de 15 minutos. Leonardo Tostes, coordenador da HotMilk, a aceleradora da Agência PUC Inovação da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), irá dividir com o público sua visão sobre o ecossistema de inovação da capital.

José Evangelista Terrabuio Júnior, fundador da Beenoculus, falará sobre “Realidade virtual na prática”. Criada em 2015, a startup ficou famosa nacionalmente por seus óculos de realidade virtual bem mais acessíveis que os tradicionais. Atualmente, a empresa dedica-se ao uso da realidade estendida (XR, na sigla em inglês) nas salas de aula, oferecendo outros tipos de interação, além da visão, audição ou tato, através de simuladores.

Conexão

“O Paiol Digital busca conectar as pessoas ao mundo da inovação, propiciando o networking e o fomento de ações voltadas ao desenvolvimento da cidade”, reforça Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, órgão ligado à Prefeitura responsável pela organização do evento e pelo fomento do Vale do Pinhão. A segunda edição do evento terá a mediação de Ricardo Doria, fundador da Aldeia Coworking, que ao fim da terceira apresentação irá pedir para os palestrantes responderem a perguntas do público.

O Paiol Digital terá ainda o show do músico curitibano Davi Henn, conhecido como “a banda de um homem só” e também por criar seus próprios instrumentos. O artista, que dividi sua agenda entre apresentações em bares, casas noturnas e pelas ruas do Centro da cidade, promete animar a noite com canções autorais e muito blues. O público será convidado, ao fim das palestras, a participar de um network no Espaço Gourmet do Teatro do Paiol. A programação tem o apoio da Fundação Cultural.

Serviço: Paiol Digital – Episódio II

Data: Terça-feira (31 de julho)

Horário: das 19h às 22h30

Local: Teatro do Paiol, Praça Guido Viaro, s/n, Prado Velho.

Inscrições: o evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Outras informações no site www.agencia.curitiba.pr.gov.br/paiol-digital.