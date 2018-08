Sudeste do Paraná é maior reduto do PT para o governo

Narley Resende

Com 3,9% das intenções de voto na pesquisa IRG/Bem Paraná, divulgada nesta quarta-feira (15), o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT), candidato ao governo do Paraná, tem seu melhor desempenho na Região Sudeste do Estado. Rosinha chega a 8,1% nessa região, embora bem atrás dos concorrentes (veja tabela). Com um dos maiores tempos de TV e rádio na propaganda eleitoral (1min11seg), o candidato do PT ao governo já admitiu que usará a maior parte de sua campanha para defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba desde o dia 7 de abril.

O cientista político Emerson Urizzi Cervi, professor da Universidade Federal do Paraná, atribui o resultado à presença na região de pequenos agricultores historicamente ligados à esquerda. "Seguindo uma tradição do Estado do Paraná, Doutor Rosinha, que aparece com porcentual muito baixo de intenção de votos no Estado todo tem um porcentual alto na Região Sudeste. É uma região de pequenas propriedades rurais fruto da migração do Rio Grande do Sul para o Paraná e depois subiu para o Matro Grosso do Sul e Mato Grosso, mas ali (Sudeste) ficaram pequenos produtores rurais e há sempre uma tendência de votar nesse tipo de candidato e de partido, não necessariamente no PT, mas alguém mais à esquerda", explica.

"Em 1989, por exemplo, (Leonel) Brizola venceu a eleição presidencial naquela região; em 1998, quando Brizola era vice do Lula a chapa venceu naquela região e desde então o partido tem tido um percentual maior de votos naquela região. Mas ainda assim Rosinha fica bem distante desses dois nomes, de Ratinho Junior e Cida Broghetti, que mesmo no Sudeste estão bem à frente dele", analisa.

Além disso, o maior número de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ligado ao PT, está no Sudoeste do Paraná, em Quedas do Iguaçu, Rio Bonito, Espigão do Iguaçu (Alto Iguaçu), Laranjeiras e Nova Laranjeiras. Nessa região são 110 mil hectares com fazendas ocupadas total ou parcialmente por integrante do movimento. Desses, 50 mil já compõem assentamentos, com 3 mil famílias. O restante, onde há mais 3 mil famílias, é dividido em cinco acampamentos espalhados.

(A pesquisa IRG/Bem Paraná ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaenses, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. O registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é PR-09806/2018.)