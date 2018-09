Suel anuncia saída do Imaginasamba para ter carreira solo, e banda revela novo vocalista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vocalista Suel, do grupo Imaginasamba, anunciou nesta quarta-feira (26) que vai deixar a banda após 16 anos de parceria. O músico manterá a agenda de shows até o final do ano, mas decidiu seguir carreira solo a partir de janeiro de 2019.

"Tudo que sou hoje como artista, devo aos meus irmãos do Imagina, que sempre me incentivaram a explorar, cada vez mais, os meus dons. Hoje anuncio o encerramento do meu ciclo junto ao Imaginasamba. Por um desejo pessoal, saio em carreira solo", afirmou Suel em nota.

O músico também falou da forte ligação que manterá com os companheiros de banda, Gné, Leandrinho, Marquinhos e Japona. "Não querermos que nossos fãs se dividam, mas que se multipliquem e somem tanto na minha carreira solo quanto na carreira do Imaginasamba, que entra numa nova fase também."

O novo vocalista será Juninho, que fazia parte do grupo Disfarce. "Nem nos meus maiores sonhos, imaginei que eu receberia este convite. Foi uma loucura, minha vida virou de cabeça pra baixo. Fiquei extremamente feliz por ter sido lembrado e assumo este convite muito empolgado para fazer parte desta trajetória brilhante", comemorou.

Com 16 anos de estrada, o Imaginasamba acumula dez álbuns, sendo o último, "Do Nosso Jeito", lançado no primeiro semestre deste ano. O clipe da música "Só Você Não Você", lançado em agosto, trouxe as atrizes Vera Fischer, 66, e Carla Diaz, 27, no elenco.

A banda estava entre os indicados para o Prêmio Multishow deste ano, cuja premiação aconteceu na noite desta terça (25). O Imaginasamba concorria na categoria Melhor Grupo, que teve Rouge como vencedor.