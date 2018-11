Suíça aplica vira sobre a Bélgica com goleada e avança na Liga das Nações

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Suíça conquistou uma goleada heroica, neste domingo (18), pela Liga das Nações da Europa. Ao fazer 5 a 2 sobre a Bélgica, de virada, a seleção se tornou a terceira com vaga assegurada na fase final do torneio.

A Suíça começou a partida com a necessidade de vencer por dois gols de diferença para avançar. E se complicou ao levar gols de Thorgan Hazard, dando à Bélgica, terceira colocada na Copa de 2018, uma grande vantagem.

A reação, contudo, veio ainda no primeiro tempo, começando com um gol de Ricardo Rodríguez em cobrança de pênalti. Seferovic ainda marcou duas vezes e virou o marcador antes do intervalo.

Na etapa final, o gol decisivo foi marcado pelo zagueiro Elvedi, aos 22min. O placar de 4 a 2 já garantia a vaga aos suíços. Mas Seferovic ainda marcou pela terceira vez no jogo, decretando a classificação.

A fase final da Liga das Nações vai acontecer de 5 a 9 de junho de 2019, em Portugal. Inglaterra e Portugal também estão classificadas. A última vaga sai nesta segunda-feira (19), com a Holanda dependendo de um empate contra a Holanda para avançar. Se os alemães vencerem, a vaga ficará com a França.