“Super” Walcyr trabalha com duas novelas na cabeça 

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Restam ainda alguns esclarecimentos sobre essa troca da Globo na faixa das 9 da noite. O combinado é que Walcyr Carrasco iria começar a escrever ‘Verdades Secretas 2’ como supersérie para 2020. E já tinha uma ideia para uma novela das 21h que faria em seguida. Como não havia iniciado ainda a primeira tarefa, a dramaturgia da Globo decidiu inverter as prioridades. Ele faz agora a substituta de ‘O Sétimo Guardião’, e ‘Verdades Secretas 2’ vai ficar para 2021 ou 2022. É o “super” Walcyr. E uma não tem rigorosamente nada a ver com a outra. No caso das 9, ele já tinha um embrião da história que passou a desenvolver e, é claro, que o seu talento e a folha de serviços prestados acabaram por garantir a aposta. Um outro caso que acabou pesando nesta inversão foi o fato que Adriana Esteves, em cartaz na ‘Segundo Sol’, também será uma das protagonistas de ‘Troia’, praticamente emendando um trabalho no outro. Assim como Taís Araújo e Leandra Leal, envolvidas em outros projetos. Uma vez que elas sempre foram consideradas imprescindíveis para a autora Manuela Dias, era o que faltava para consolidar a alteração em prática. Uma questão de ordem. Prevaleceu, como se vê, a boa organização.

Teve conversa

Antes de definir Junno Andrade como novo companheiro da Xuxa na apresentação do ‘Dancing Brasil’, a Record foi pra cima do Fabrício Battaglini, repórter do ‘Mais Você’, da Ana Maria Braga. Pesou, no fim, a segurança que o seu contrato na Globo oferece.

Em vias de

Nesses próximos dias, a Band deve vir a público e anunciar o lançamento do seu novo jornal, faixa das 6h às 8h da manhã. Plano do dono Johnny Saad, para substituir os atuais ‘Jornal da BandNews’ e ‘Café com Jornal’. A apresentação será de duas mulheres, também escolhidas por ele.

Situação de emergência

‘Mulheres de Gaia’, que teve seu nome mudado para ‘Aruanas’, começa a ser gravada na Amazônia ainda esta semana. Este pequeno atraso se deve em função da operação de emergência, apêndice, que Carlos Manga Junior, o diretor artístico da série, foi obrigado a fazer. Correu tudo bem, felizmente, e ele já vai dar início aos trabalhos.

Ponto final

Terminaram em São Paulo, após quatro semanas, as gravações da série ‘Mal me Quer’, primeira do gênero comédia da Warner, em parceria com a Boutique Filmes. Um trabalho que envolveu, número exato, 370 profissionais.

Atrativos

‘Mal me Quer’ conta a história do casal Olívia e Marcel, Felipe Abib e Julia Rabello, que decide forjar um divórcio para não perder suas propriedades, depois que o sócio de Marcel vai à falência. Klara Castanho, Chiara Scalett, Lipe Volpato, Angela Dippe e Carol Nakamura também estão no elenco. Exibição prometida para 2019.

Agora não

Pela movimentação em torno, tudo indica que a estreia do ‘Entubados’, na Rede TV!, ficará para o fim do ano. É o reality show, ex-Sony, que reúne celebridades do meio digital, youtubers, em várias provas.

Novo quadro

‘Bancando o Chef’ é o novo quadro do ‘Hoje em Dia’, na Record, com estreia em 5 de outubro. Sob o comando de Dalton Rangel, irá ao ar sempre às sextas-feiras e mostrará convidados famosos se enfrentando em um desafio gastronômico temático. Rangel terá o apoio de outros dois chefs, como jurados. A primeira temporada terá 12 episódios.

Futebol na Globo

Sem tantas mudanças, como foi na sexta-feira, hoje tem Brasil e El Salvador, na Globo, 21h45, depois de “Segundo Sol”. Mais um daqueles amistosos. Narração de Cleber Machado, com comentários de Caio e Casagrande, reportagem do Mauro Naves.

Nada cravado

Sobre o lançamento do novo programa de variedades, faixa das 18 horas, no alto comando da Rede TV! o assunto ainda será submetido a uma análise mais cuidadosa. A ideia de estrear depois das eleições, na prática, significa novembro, fim de ano. Além de outros tantos fatores, será necessária muita coragem.

Tudo no escuro

Pelo menos até a manhã de ontem, as operadoras Net e Claro ainda não tinham uma resposta sobre os canais que vão substituir Esporte Interativo 1 e 2 no line up, com a extinção deles, a partir do dia 25. Em comunicado aos assinantes, as operadoras deixam bem claro que se trata de “uma decisão unilateral da Turner” o fechamento dos dois. Os conteúdos mais importantes do EI continuam em processo de migração para os canais TNT e Space, do mesmo grupo.

Bate – Rebate

Rodrigo Andrade, atualmente em ‘Jesus’, grava neste sábado o especial de fim de ano do ‘Canta Comigo’, só com funcionários da Record.

Contrariando o que manda ou recomenda o bom senso, a Record só irá divulgar a lista dos participantes da ‘Fazenda’ no momento da estreia. Perde-se com isso todo um trabalho de preparação junto ao público...

... Ou o barulho que a divulgação antecipada inevitavelmente iria causar. Coisas de Carelli...

...A propósito: da maior qualidade as chamadas da ‘Fazenda’ e do ‘Dancing’ colocadas no ar desde este último final de semana. Trabalho de gente grande.

Marcada para 9 de outubro, terça-feira, a estreia da nova temporada do ‘Amor & Sexo’.Programa que “passeia” pelos dias da semana na grade da Globo.

Assunto sério: o ‘Profissão Repórter’, nesta quarta-feira, vai falar sobre os golpes aplicados em idosos no Brasil.

C´est fini

A propaganda política já foi melhor e mais bem cuidada. No rádio, vários desses muitos partidos usam o mesmo áudio das suas ações na televisão, sem contar, no entanto, com o recurso dos caracteres para identificar o candidato em questão. Quer dizer, todo aquele que ouve, não consegue identificar quem está falando. Nada mais sem sentido. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!