Superalimentos são bons, mas não fazem milagres

Há algum tempo a expressão superalimentos está na boca de celebridades e tem ganhado espaço nos jornais, revistas e portais de notícia. Também chamados de superfood, eles são alimentos que possuem uma alta densidade nutricional. Além de alimentar, essa classe de iguarias energiza o corpo, equilibra a mente e otimiza o metabolismo. Mas, isso não quer dizer que eles bastam, pois não existem alimentos milagrosos capazes de corrigir uma alimentação desregrada.

Nutricionistas descrevem os superalimentos como aqueles que possuem propriedades de benefícios superiores e diversificados, uma vez que são geralmente ricos em fibras, antioxidantes, vitaminas, minerais e ácidos graxos.

Entres os mais famosos, o açaí tem feito o maior sucesso, principalmente nas academias. O fruto fornece carboidratos, gorduras boas, vitaminas, minerais e fibras para o bom funcionamento do organismo. Além disso, é rico em antocianina, pigmento que proporciona a cor arroxeada característica.

“Esse conjunto de nutrientes faz com que o açaí tenha grande capacidade antioxidantes, que ajuda no combate ao envelhecimento. O fruto também é benéfico ao corpo quando ingerido antes de praticar atividades físicas, pois é altamente energético e contém lipídios, como ÔMEGA 6 e 9”, afirma Andrea Takayama, nutricionista da empresa Oakberry.

Por conta do grande apelo que o nome tem muitas pessoas acabam usado eles de modo errado, causando inclusive graves problemas à saúde. Na Europa, por exemplo, há empresas que foram impedidas de usar o termo super alimento nos rótulos para evitar que o marketing tome conta de mais esse conceito.

É preciso ter consciência da necessidade de uma alimentação regrada e balanceada. Não adianta lotar a geladeira e armário de superalimentos e continuar com sedentários, abusar da ingestão de comidas cheias de açúcar e gorduras, do tabaco e do álcool.

Além do mais, os superalimentos, que podem ser frutas, sementes, vegetais ou plantas medicinais, devem ser usados para enriquecer de forma natural a dieta. Na dúvida sobre a ingestão e os apelos da mídia, o melhor a fazer é procurar informação segura junto a nutricionistas.

Superalimentos

Cacau

O cacau é rico em flavonoides, um poderoso antioxidante. Também é fonte de vitaminas e minerais, como o potássio, o cobre, o cálcio, o magnésio e o ferro. O alimento pode funcionar até como um antidepressivo leve, uma vez que contém triptofano, responsável pela produção de serotonina, neurotransmissor que promove o bem-estar.

Quinoa

É considerada o vegetal mais nutritivo que existe. Para ter ideia, a quinoa possui todos os aminoácidos essenciais que o organismo necessita para funcionar corretamente e possui mais ferro do que o feijão. Além disso, é rica em fibras, proteínas e vitaminas do complexo B e é fonte de cálcio e de ácidos graxos ômega 3 e 6. Esses ácidos são importantes para reduzir o colesterol ruim (LDL), prevenindo doenças cardiovasculares.

Açaí

É considerada a joia da Amazônia. A fruta é rica em cálcio e potássio, minerais importantes para o fortalecimento dos ossos. Além disso, possui mais antioxidantes do que a uva e, em conjunto com a vitamina E, reduz o colesterol ruim e melhora a circulação sanguínea. Também é fonte de fibras, que promovem saciedade e melhoram o trato digestivo

Castanha-do-Pará

Também conhecida como castanha-do-Brasil, essa oleaginosa é a maior fonte de selênio conhecida. O mineral ajuda a combater os radicais livres, ativa a tireoide, contribui para a desintoxicação do organismo e fortalece o sistema imunológico. Indica-se consumir duas castanhas por dia.

Nozes

É uma oleaginosa rica em ômega 3, importante para a saúde cerebral, principalmente por ajuda a prevenir doenças como Alzheimer e Parkinson, além de melhorar a memória. Entre as oleaginosas, é a que possui maior teor de vitamina E, que protege os vasos sanguíneos e controla a pressão arterial. Consuma até quatro unidades por dia.

Amêndoa

Com baixo teor glicêmico, é fonte de antioxidantes, de gorduras monoinsaturadas, das vitaminas B1 e E, e de minerais. O consumo diário não deve passar de quatro unidades.

Linhaça

Essa semente é rica em ácidos graxos ômega 3 e 6, que ajudam no controle do colesterol e dos triglicérides. Também é fonte de fibras, proteínas, minerais e vitaminas C, E e do complexo B. O consumo regular ajuda no controle dos níveis de açúcar no sangue e fortalece o sistema imunológico.

Aveia

É fonte de cálcio, ferro, proteínas, vitaminas (especialmente do complexo B e E) e carboidratos. A aveia ainda é rica em fibras solúveis, que prolongam a sensação de saciedade e ajudam no bom funcionamento do intestino. Também possui fitoquímicos que protegem contra diversas doenças crônicas. O alimento também reduz os níveis de colesterol ruim (LDL) do sangue e atua no controle das taxas de glicose no sangue.

Maca peruana

Encontrada no Peru a mais de 4.500 metros de altitude, é uma raiz que parece um rabanete. É rica em proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerais, carboidratos, fibras e os fitonutrientes. A maca contribui para a resistência imunológica, tem potencial afrodisíaco, melhora a vitalidade e a fertilidade.

Blueberry

Chamada de mirtilo no Brasil, é considerada a fruta da longevidade. O título se deve à sua riqueza de nutrientes, como flavonoides, antocianinas e resveratrol, que combatem o ataque dos radicais livres nas células. O teor dessas substâncias ultrapassa, até mesmo, o de vegetais como o espinafre, o repolho e o brócolis. Essa frutinha também tem ação anti-inflamatória e protege o cérebro das doenças degenerativas.

Gergelim

Essa é uma semente muito usada na medicina Ayurveda, um dos sistemas medicinais mais antigos do mundo. O alimento é ótimo para combater a prisão de ventre, já que as fibras correspondem a 10% da sua composição. Além disso, 20% do grão consiste em proteínas de alta qualidade, que ajudam na formação e manutenção dos músculos. Também é fonte de minerais essenciais e fitoesterois, que ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL.

Cranberry

É outra fruta que possui uma alta concentração de antioxidantes. Ela tem efeito antibacteriano, o que ajuda a prevenir infecções do trato urinário. Também contém vitamina A, C e D, fibras, manganês e fitoquímicos.

Goji Berry

Essa pequena fruta é a fonte mais rica de vitamina C disponível atualmente. Também possui aminoácidos e uma enorme concentração de antioxidantes (cerca de 25 mil unidades para cada 100g).

Chia

É rica em substâncias essenciais, como ácidos graxos poli-insaturados, fibras e proteínas (especialmente as compostas por aminoácidos essenciais, que o organismo não produz). A chia também é fonte de minerais e ômega 3, ácido graxo com ação anti-inflamatória que ajuda a prevenir o surgimento de diversas doenças.

Soja

Alimento muito consumido por vegetarianos, graças à alta concentração de proteínas (cerca de 40%). A soja também é rica em fibras solúveis, que contribuem para a redução do colesterol e também para o controle dos níveis de açúcar no sangue. Já as fibras insolúveis do alimento auxiliam as funções intestinais e aumentam a saciedade. Ainda é fonte de isoflavonas, que combatem sintomas da TPM e da menopausa.

Spirulina

É uma bactéria fotossintetizante extremamente nutritiva, que se parece com uma alga. Possui mais proteínas do que a carne vermelha.

Semente de abóbora

Dentre os nutrientes, destacam-se as fibras e uma grande lista de minerais: enxofre, fósforo, magnésio, cálcio, potássio, cobre, zinco, manganês e ferro. A semente colabora para a manutenção da saúde do intestino, do coração, dos rins e dos ossos, além de regular o sono, aumentar a imunidade, prevenir e combater infecções bacterianas, virais e fúngicas.