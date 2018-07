Superintensivo gratuito em Curitiba tem inscrições só até a terça-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

As inscrições para o processo seletivo do Superintensivo do Cursinho Solidário, em Curitiba, terminam na próxima terça-feira (31). O projeto é voltado a estudantes de baixa renda que estão cursando ou já concluíram o terceiro ano do Ensino Médio, provenientes de escolas públicas, que pretendem prestar vestibular neste ano.

Os candidatos passarão por uma prova objetiva, no dia 19 de agosto, com conteúdos gerais do primeiro e segundo anos do Ensino Médio, além de uma entrevista socioeconômica, no dia 1º de setembro, com assistentes sociais, que vão selecionar os candidatos com maior vulnerabilidade social. Com professores voluntários, o projeto oferece 100 vagas para um curso preparatório isento de mensalidade, com aulas a partir de 10 de setembro, realizadas de segunda a sexta-feira, das 18h45 às 22h20, e aos sábados, das 7h30 às 12h.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.cursinhosolidario.org.br. Para os candidatos sem acesso à internet, a inscrição pode ser realizada na secretaria da Formação Solidária.

Cursinho Solidário

Inscrições até 31/07/2018

Primeira fase: 19/08/2018

Segunda fase: 01/09/2018

Início das aulas: 10/09/2018

Mensalidade: gratuita

Inscrições: www.cursinhosolidario.org.br

Mais informações: (41) 3234-2363

