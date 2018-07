Supermercado de Curitiba faz promoção com produtos a R$ 1 nesta sexta

Redação Bem Paraná

Mais um supermercado de Curitiba aderiu à promoções de produtos por apenas um real. Nesta sexta (20), o Supermercado Michel, no bairro Campo Comprido em Curitiba, fará uma promoção com produtos por apenas R$ 1,00. Entre os produtos estão frutas, verduras, chocolates, biscoitos, refrigerantes, molho de tomate, enlatados, produtos de higiene e limpeza,

É a sexta edição do evento conhecido como “Festival do 1 Real”, que tem acontecido uma vez por mês.

Serviço:

Festival do 1 Real do Supermercado Michel

Data: 20 de julho de 2018 (sexta-feira)

Endereço: Rua Padre José Lopacinski, 740 – JD. Gabineto (próximo ao terminal do Campo Comprido)

Horário de atendimento: De segunda à sábado, das 8h às 21h, e aos domingos e feriados das 8h às 20h.