O primeiro suplente da Democracia Cristã (DC) na Câmara de Vereadcores de Curitiba, delegado federal Algacir Mikalovski, abriu mão de ocupar a vaga aberta pelo afastamento do vereador Cacá Pereira, que assumiu o cargo de superintendente de projetos da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) no último dia 1º. Com isso, a Casa convocou o segundo suplente, o ex-vereador Chicarelli, que não se reelegeu em 2016.

Tarifa técnica

A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) rejeitou, por 19 votos a 8, pedido de convocação do presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, para falar sobre o aumento de R$ 4,24 para R$ 4,71 na tarifa técnica para às empresas que operam o transporte coletivo da Capital. O líder do prefeito na Casa, Pier Petruzziello (PTB), alegou que Maia Neto virá à Casa na próxima terça, a seu convite. Em junho, uma tentativa de convocação de Maia Neto já havia sido derrubada, também sob a alegação de que ele seria convidado, o que não aconteceu. “Se ele não vier na terça, eu assino o requerimento junto com a oposição. Serei o primeiro a assinar a convocação”, disse ontem Petruzziello.

Cafezinho

“Não vejo problema de uma convocação. Qual a diferença de uma convocação e dizer que está sendo convidado?”, questionou o vereador Felipe Braga Cortes (PSD). “Convite a gente faz para tomar um cafezinho na lanchonete”, afirmou a líder da oposição, Noemia Rocha (MDB).

Reajuste

Os deputados estaduais votam na próxima segunda-feira, os vetos da governadora e candidata à reeleição, Cida Borghetti (PP), ao reajuste salarial de 2,76% para os servidores da própria Assembleia Legislativa, além do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e Defensoria Pública. A reposição relativa à inflação de abril de 2017 a maio de 2018 foi aprovada pelos parlamentares na segunda semana de julho, antes do recesso. A data da votação dos vetos foi anunciada ontem pelo do presidente da Casa, deputado Ademar Traiano (PSDB).

Teste

A votação será o primeiro teste da nova base de Cida no Legislativo desde a oficialização das candidaturas e coligações. Na discussão dos reajustes, em julho, as bancadas do bloco PSD/PSC, que apoia a candidatura do deputado estadual Ratinho Júnior ao governo, defenderam a reposição integral da inflação para os servidores de todos os poderes. Na época, o governo ofereceu 1% de aumento aos servidores do Executivo, mas retirou a proposta de pauta em seguida.

Transparência

O governo do Estado assumiu compromisso com o Tribunal de Contas (TCE/PR), de retomar de forma escalonada a partir do próximo dia 30, a publicação dos dados sobre gastos e investimentos no Portal de Transparência, suspensa desde o início do ano. Cobrado, o governo alegou que a mudança no sistema de pagamentos teria inviabilizado a divulgação das informações – que é obrigatória por lei. O cronograma prometido pelo governo prevê a publicação das receitas a partir do próximo dia 30; pagamentos para credores, em 18 de setembro; despesas, em 26 de outubro e pagamentos efetuados e restos a pagar, em 21 de outubro. O TCE vai monitorar o cronogramal para garantir seu cumprimento.

Denúncia

O Ministério Público do Paraná lançou um site especial sobre as eleições (www.mppr.mp.br). Entre os assuntos abordados, estão o que é permitido e proibido na propaganda eleitoral, os crimes, como compra de votos, boca de urna e “chuva de santinhos”, as punições previstas para cada um deles e explicações sobre como denunciá-los.