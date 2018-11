Suplicy tem 25%, Mara Gabrilli 21% e Olímpio 17% ao Senado em SP, aponta Datafolha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disputa pelo Senado por São Paulo continua com o petista Eduardo Suplicy à frente, mas quem cresce nas intenções de voto são Mara Gabrilli (PSDB) e Major Olímpio (PSL), aponta pesquisa Datafolha feita nesta quarta (3) e quinta-feira (4).

Suplicy perdeu vantagem e oscilou negativamente de 26%, índice que tinha na sexta-feira (28), para 25%. Já Gabrilli, que tinha 17%, alcançou 21%. Eles estão em empate técnico no limite da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Abaixo deles, mas empatado no limite da margem de erro com a candidata tucana, Olímpio está com 17%. Coordenador da campanha de Jair Bolsonaro (PSL) no estado, ele também está em curva ascendente na pesquisa -semana passada, tinha 14%.

Depois deles, as intenções de votos se embolam entre três candidatos: Mario Covas Neto (Podemos), com 12%, Ricardo Tripoli (PSDB), 11%, e Maurren Maggi (PSB), 10%.

O Datafolha ouviu 2.597 pessoas em 73 municípios do estado. Neste ano, duas pessoas serão eleitas para o Senado em cada estado. Para a primeira vaga, 13% dos entrevistados pretendem votar nulo e 15% estão indecisos.

Outros candidatos têm 5% ou menos. É o caso de Cidinha Raiz (MDB), com 5%, Jilmar Tatto (PT), com 4%, e Silvia Ferraro (PSOL) e Antonio Neto (PDT), ambos com 3%.

Quatro estão com 2%: Marcelo Barbieri (MDB), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Diogo da Luz (Novo) e Educador Daniel Cara (PSOL). Kaled (DC), Jair Andreoni (PRTB), Mancha (PSTU) e Pedro Henrique de Cristo (Rede) têm 1%.

Nivaldo Orlandi (PCO) e Moira Lázaro Mandato Coletivo (REDE) foram citados, mas não pontuaram.

A pesquisa foi contratada pela Folha de S.Paulo e TV Globo e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número SP-05020/2018. O nível de confiança, que é a chance do resultado em retratar a realidade, é de 95%.