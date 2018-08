Suposta espiã russa trabalhou na Embaixada dos EUA em Moscou, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Investigadores da contrainteligência americana descobriram que uma suposta espiã russa trabalhou por mais de uma década na Embaixada dos EUA em Moscou, segundo o jornal britânico The Guardian.

De acordo com a publicação, a russa foi contratada pelo Serviço Secreto americano e teve acesso à intranet e ao sistema de emails da embaixada. Com isso, poderia ter visto informações de alto nível de confidencialidade, como as agendas do presidente dos EUA e do vice.

Segundo apuração do Guardian, a russa foi demitida no ano passado, depois que uma varredura feita por escritório do Departamento de Estado dos EUA a colocou sob suspeita.

O jornal britânico descobriu o nome da suposta espiã e tentou contatá-la por email, mas não obteve resposta.

A revelação ocorre semanas depois de uma mulher russa de 29 anos que vive em Washington ser presa e acusada de ser uma agente oculta a serviço do Kremlin. Ela pode ser condenada a 15 anos de prisão.