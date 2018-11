Suposta modificação em questionário do Ibope não é verdadeira

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após divulgar nova pesquisa eleitoral nesta segunda (1º) em que mostra evolução de Jair Bolsonaro (PSL) e estagnação de Fernando Haddad (PT), o filtro utilizado pelo Ibope foi questionado nas redes sociais.

O cientista político Alberto Almeida, em sua conta no Twitter, afirmou que o instituto não entrevistou pessoas que não votaram na última eleição. Por este motivo, segundo Almeida, os resultados não são comparáveis e acabam alterando a constância dos resultados.

"Viés toda pesquisa tem, o importante é que seja constante. As modificações realizadas pelo Ibope entre as duas últimas pesquisas alteram a constância do viés", diz o tuíte.

De acordo com o Ibope, a modificação que Almeida diz ser feita em reta final das eleições de 2018 é realizada desde 2014 e considera eleitores votantes, contabilizando a média histórica de abstenções.

Além disso, Alberto Almeida também questiona os padrões diferentes utilizados pelo instituto em pesquisas para Globo e a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

"Ambas representam o eleitorado brasileiro e seus resultados foram comparados pois os dados são consistentes e não há diferenças significativas entre eles", afirma o instituto em nota.