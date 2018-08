Suposto operador tucano é alvo de nova denúncia em SP

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou pela segunda vez, nesta sexta-feira (3), o ex-diretor da Dersa (estatal rodoviária paulista) Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, suspeito de ser operador do PSDB.

Desta vez, Souza é acusado pelo Ministério Público Federal de ter fraudado licitações e participado de formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel e do Sistema Viário Metropolitano de São Paulo entre 2004 e 2015.

Outras 32 pessoas também foram denunciadas pela Procuradoria, 24 delas por ambos os crimes e oito apenas por formação de cartel.

As novas acusações tiveram como principal base dois acordos de leniência da Odebrecht com o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). Oito executivos da construtora delataram o caso em 2017.

Também foram usados como prova acordo da construtora Carioca homologado pela Justiça Federal e depoimento de dois executivos da Queiroz Galvão --denunciados como réus colaboradores, que devem ter redução de pena caso sejam condenados.

O atual Secretário de Aviação Civil do Ministério dos Transportes, Dario Rais Lopes, também foi acusado de formação de cartel. Ele foi presidente da Dersa. Ainda foram denunciados o diretor-geral da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), Mario Rodrigues Júnior, que foi diretor de Engenharia na Dersa entre 2003 e 2007, e Marcelo Cardinale Branco, ex-presidente Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo.

Executivos das empreiteiras OAS, Camargo Correa, Constran, Construbase, Andrade Gutierrez, Galvão Engenharia, CR Almeida, Delta, Encalso, Paulitec e EIT também foram alvo dos procuradores.

Segundo a denúncia, o cartel teve seis fases e começou a ser organizado em 2004 para participar das licitações das obras. Em 2005, quando o suposto esquema corria riscos, a Odebrecht apresentou às construtoras, em quadro, a diferença de preços da obra em caso de "amor" e de "briga".

No amor, por exemplo, o lote 1 do Rodoanel foi avaliado pela Odebrecht em R$ 496 milhões. Já numa briga, em R$ 448 milhões.

O texto usa depoimentos de delatores que afirmam que, ao virar diretor da Dersa em 2007, Paulo Preto se reunia com dirigentes das empresas e distribuía previamente obras do sistema viário.

Foi solicitado que o processo fosse distribuído à 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo, onde tramita ação anterior contra Souza e cujas decisões têm sido favoráveis aos pedidos dos procuradores.

Procurada, a defesa de Souza afirma que não se pronunciará até que tenha conhecimento oficial sobre a denúncia, "uma vez que ainda não foi distribuída e ninguém pode garantir que será acatada na integralidade".

Dario Rais Lopes disse em nota que aguardará a notificação para ter conhecimento do teor da denúncia e prestará os devidos esclarecimentos.

Mário Rodrigues Júnior informou que "não comenta assuntos que ainda serão submetidos ao exame do Poder Judiciário". A Andrade Gutierrez e a Queiroz disseram que não irão comentar a denúncia. A Camargo Corrêa disse que colabora com as autoridades. As demais defesas não foram localizadas.