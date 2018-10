Suprema Corte do Peru anula indulto humanitário a Fujimori

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Suprema Corte do Peru anulou nesta quarta-feira (3) o indulto humanitário concedido ao ex-mandatário peruano Alberto Fujimori, 80 (1990-2000).

A decisão foi emitida pelo Juizado de Investigação Preparatória, a cargo do juiz Hugo Muñoz. O indulto havia sido concedido pelo ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), em dezembro do ano passado, como parte de uma barganha política para se manter no cargo em meio à votação de uma moção de vacância.

A corte ordenou ainda a "localização e a captura" de Fujimori, para que seja levado "ao estabelecimento penitenciário designado pela autoridade penitenciária" e cumpra a totalidade da pena de 25 anos de prisão pelos massacres em Barrios Altos e La Cantuta.

A filha de Fujimori, a líder da oposição Keiko Fujimori, disse que o ex-mandatário vai apelar da decisão.

Ele ainda enfrenta processos pelo massacre de Pativilca, cometido pelo esquadrão da morte do regime fujimorista, o Colina, em 1992, pela esterilização sem consentimento de mais de 200 mil mulheres, além de outros casos de corrupção e de conflitos de interesse.

Na época do indulto, Fujimori estava preso na penitenciária de Barbadillo, mas havia sido transferido a uma clínica, devido a um quadro de hipotensão com arritmia.

Em junho, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinou que o indulto fosse revisado por supostos erros processuais, colocando outubro como data limite para o país se pronunciasse.

"Vemos que no Peru não se respeita nada, não se respeita a independência dos poderes; o indulto ao presidente Fujimori foi uma ação constitucional", afirmou à rádio RPP Alejandro Aguinaga, médico do ex-mandatário.

Carlos Rivera, advogado dos familiares das vítimas que pediram a anulação do indulto, disse que foram cometidas irregularidades no indulto.

"A decisão reestabelece o direito à justiça para as famílias das vítimas", disse Rivera.

"O indulto de Kuczynski a Alberto Fujimori carece de valor jurídico e portanto ele precisa voltar à prisão por irregularidades no processo", disse. "Não foram cumpridos os padrões internacionais no indulto humanitário."

Entre os problemas citados estão o fato de que a junta médica que avaliou o estado de saúde de Fujimori não era independente.