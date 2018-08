Supremo valida terceirização do trabalho nas empresas

Antonio Trajano

Por 7 a 4, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem pela constitucionalidade da terceirização da contratação de trabalhadores para a atividade-fim das empresas. O julgamento foi concluído após cinco sessões para julgar o caso. Os últimos dois votos foram proferidos pelo ministro Celso de Mello e a presidente, ministra Cármen Lúcia, ambos a favor da terceirização.

O ministro entendeu que os empresários são livres para estabelecer o modo de contratação de seus funcionários. Mello citou que o país tem atualmente 13 milhões de desempregados e que a terceirização, desde que se respeite os direitos dos trabalhadores, é uma forma de garantir o aumento dos empregos.

A decisão foi aplaudida pelo setor empresarial, que viu segurança jurídica com a decisão. Já as centrais sindicais emitiram nota criticando, alegando que a terceirização preacariza as relações de trabalho, retira direitos consagrados do trabalhador e não vai trazer efeitos para o nível de emprego.