Surfista escolhe praias do Sri Lanka para voltar ao mar após superar câncer

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As praias do Sri Lanka, cercadas por coqueiros e ainda pouco exploradas pelos turistas, foram o cenário escolhido pela remadora e surfista paulista Roberta Borsari para voltar a praticar os esportes após o fim de um tratamento contra o câncer de mama, neste ano.

Indicada pelo guia Lonely Planet como um dos destinos para conhecer em 2019, o país ao sul da Índia é conhecido principalmente pelas grandes ondas. Até 2009, o Sri Lanka estava em guerra civil e, depois da pacificação, começou a chamar a atenção de visitantes estrangeiros.

Roberta também viajou ao país para se aproximar da medicina indiana ayurveda, que foi um dos pilares de seu tratamento contra o câncer de mama, diagnosticado em 2016.

Ela concentrou o seu roteiro na região sul do país, para fugir das monções, que alteram as condições de chuva no lugar.

Os dias começavam cedo, quando os ventos são menos intensos. Roberta ia até a praia escolhida em um tuk-tuk. No caminho, combinava com o motorista de encontrá-lo, mais tarde, em outra praia. Isso para praticar o stand up paddle (pranchas grandes usadas com remo) entre um ponto e outro.

Entre as praias preferidas de Roberta estão a de Weligama, formada por uma grande baía com pequenas ondas, e a de Kabalama, com ondas maiores, apropriadas para o surfe.

Em todo o litoral do país, conta, é comum encontrar pescadores que se apoiam em uma espécie de perna de pau. A tática permite que eles lancem seus anzóis em zonas mais profundas do mar, onde os peixes são mais abundantes.

Outros vão para o mar em barcos de madeira coloridos, feitos de modo artesanal. "É um bonito contraste entre a praia praticamente intocada e esse aspecto tão marcante da cultura local", diz ela.

Roberta pratica esportes de remo há quase 20 anos. A ida ao país asiático faz parte de seu projeto SUPTravessias, com o qual viaja o mundo para praticar o stand up paddle. Ela já esteve na Ilha de Páscoa e em Fernando de Noronha (PE).