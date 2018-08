"Surpreendentemente bom", diz Arruda sobre resultado de pesquisa ao governo

Narley Resende

Um dos últimos a confirmar candidatura ao governo do Paraná, o deputado federal João Arruda (MDB) disse estar surpreso com o resultado da pesquisa eleitoral do instituto IRG, contratada pelo Jornal Bem Paraná e divulgada nesta quarta-feira (15). A sondagem mostra Arruda em terceiro lugar na disputa, com 7,1 % das intenções de voto, atrás do deputado estadual Ratinho Jr, que lidera com 45%, e da governadora Cida Borghetti, que vem em segundo, com 20,2%. (Veja a pesquisa completa)

"Anunciei minha candidatura há 9 dias e não fiz pré-campanha. Nesta pesquisa, apareci com um número surpreendentemente bom. Ainda mais quando os candidatos que representam a continuidade do atual governo estão trabalhando há tantos anos", disse.

Arruda tornou-se candidato ao governo após desistência do ex-senador Osmar Dias (PDT) em firmar aliança com o MDB, presidido pelo senador Roberto Requião, que é tio de João Arruda. Na véspera da convenção do PDT, Osmar desistiu de disputar a eleição, fazendo com que a coligação migrasse para o apoio à candidatura de Arruda, formando a chapa MDB/PDT/SD.

(A pesquisa IRG/Bem Paraná ouviu 1.250 eleitores em 75 cidades paranaenses, entre os dias 9 e 14 de agosto. O grau de confiança é de 95%. A margem de erro é de 2,8% para mais ou para menos. O registro da pesquisa no Tribunal Regional Eleitoral é PR-09806/2018.)