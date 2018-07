Surpreendentemente, varejo paranaense acumula alta no ano

Da Redação Bem Paraná

Dados da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) mostram que as vendas do varejo paranaense cresceram 1,59% de abril para maio. Em relação a maio de 2017, houve aumento de 3,3% no faturamento, e no acumulado do ano registram alta de 5,8%. Os segmentos de calçados (17,86%), vestuário e tecidos (13,9%) e as lojas de departamentos (17,5%) apresentaram crescimento nas vendas em maio na comparação com abril, especialmente em função da chegada do inverno.

No acumulado do ano, os destaques são as concessionárias de veículos (35,19%), materiais de construção ( 11,86%) e as lojas de departamentos (8,19%). Ainda que negativos, os efeitos da greve dos caminhoneiros não foram o suficiente para que o comércio deixasse de crescer tanto em relação ao mês anterior como em relação a maio de 2017. Como a paralisação teve início no dia 21 de maio, boa parte das vendas já havia sido concretizada.

Alguns setores demoraram mais tempo para sentir os efeitos da greve, pois possuíam mercadorias em estoque. Outros tiveram as vendas apenas postergadas e alguns, como o ramo de supermercados (8,71%), tiveram elevação no faturamento.

Grande Curitiba

Na variação mensal, o comércio de Curitiba e Região Metropolitana teve aumento de 4,65% nas vendas naquele mês. Da mesma forma, a Região Oeste mostrou aumento de 2,08% em maio e em Ponta Grossa houve acréscimo de 0,98% no faturamento. A pesquisa registrou perdas em Londrina (-3,39%), Sudoeste (-2,4%) e Maringá (-1,13%).