Surpresa, rival representa onda no Brasil que precisa ser compreendida, diz mais votado em SC

Folhapress

FLORIANÓPOLIS, SC (FOLHAPRESS) - O candidato mais votado para o governo em Santa Catarina, Gelson Merisio (PSD), disse que mantém um profundo respeito ao Comandante Moisés (PSL), adversário no segundo turno em Santa Catarina que surpreendeu ao conseguir o segundo lugar na votação.

Representando o partido de Jair Bolsonaro, Carlos Moisés da Silva é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros.

Em entrevista coletiva após o resultado nas urnas, o candidato disse que o fenômeno PSL precisa ser estudado e reafirmou o voto em Jair Bolsonaro independentemente do adversário.

"Chego no segundo turno com muita tranquilidade. Tenho muito respeito ao Moisés que chegou no segundo turno comigo. Ele representa um movimento que ocorreu no Brasil inteiro e isso precisa ser compreendido. Agora é Santa Catarina em primeiro lugar. Sendo assim, a partir de segunda-feira vamos aprofundar os temas que são importantes como segurança pública, saúde e educação. A experiência é que deve fazer a diferença nesta reta final. Agora o que está em jogo é Santa Catarina", afirmou.

Antes do pleito, Gelson Merísio declarou voto em Jair Bolsonaro, candidato a presidente pelo PSL partido do seu rival no segundo turno Comandante Moisés. Questionado sobre isso, Merisio reafirmou o voto na sigla nacionalmente pois entende que o Brasil precisa de um "rompimento" neste momento.

"Independentemente do meu adversário no segundo turno ser do partido do Bolsonaro, vou continuar apoiando o presidenciável com todas as minhas forças e todo o meu empenho para que o Brasil possa seguir em frente".

Segundo Merísio, o debate estadual agora será mais aprofundado, pois a população sabe que os dois candidatos apoiam Bolsonaro no segundo turno. Ele não deu sinais de possíveis alianças e desconversou sobre o tema em coletiva de imprensa dizendo que "buscará alianças com os eleitores".