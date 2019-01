Susana Vieira beija Rodrigo Lombardi, Ivete Sangalo e Faustão em programa

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Domingão do Faustão que foi ao ar neste domingo (13) rendeu algumas cenas surpreendentes. Susana Vieira, 76, foi uma das artistas homenageadas no programa e, após dar um selinho em Tom Cavalcanti durante o quadro Pizza do Faustão, elogiou Rodrigo Lombardi e acabou também ganhando um beijo do ator.

"Ele é casado, não é? É um homem que não se envolve com ninguém com quem está trabalhando, até onde a gente saiba", disse a atriz. Em seguida, a plateia começou a gritar "beija", para que os dois se beijassem, e eles acabaram dando um selinho.

Depois de Lombardi foi a vez de Ivete Sangalo. "Também quero beijar a Susana", disse a cantora, que correu até Susana. Por fim, o apresentador Faustão entrou na brincadeira: "Eu vou beijar a Susana também".

"Baixou a Hebe Camargo na gente aqui. Como diz o filósofo Dennis Carvalho, hoje é o programa do amor", disse o apresentador depois do beijo.

Outros convidados que estavam no quadro mas não entraram na roda de beijos foram Paolla Oliveira, Deborah Secco, Christiane Torloni, Leandro Hassum e Dennis Carvalho.