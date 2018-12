Susana Vieira diz ter feito sexo dentro de avião com desconhecido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Susana Vieira, 76, foi a convidada desta segunda-feira (3) do programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck. Durante a entrevista, a atriz contou que já fez sexo no banheiro de um avião, durante um voo que vinha de Paris, França, para o Rio de Janeiro.

Ela disse também que não se tratava de um namorado ou conhecido. "Conheci no voo. Tipo primeira classe, no tempo que tinha primeira classe, era uma pessoa muito bem vestida, tinha pasta, cartão. Quando você vê está acontecendo e ninguém percebe", comentou. "Só que a pessoa saltou em São Paulo. Fiquei apaixonada", acrescentou ela.

Entre outros assuntos picantes, Suzana também afirmou ter transado durante uma gravação de novela. "Estúdio não, mas sim em externa. São 12 horas de externa", explicou ela.

A atriz também brincou com sua idade, dizendo que não gostava de falar o número porque poderia dificultar na hora da paquera. "Eu não gosto de falar porque depois eu não arrumo homem. Como gosto de homem mais novo, eles ficam: 'Ai, vou pegar uma velha'. Não sou. Vou explicar: eu faço musculação, esteira, tenho corpo muito do bem feito debaixo da roupa."

Em novembro deste ano, Vieira veio a público pela primeira vez para falar sobre leucemia, doença contra a qual luta há três anos. Embora tenha um quadro estabilizado, ela disse, em entrevista ao Fantástico, ter passado por períodos de fragiliddade. "Tiveram que trocar fralda minha fralda, porque eu não podia me levantar", lembra.

Mesmo com o diagnóstico, ela continuou a trabalhar, tendo atuado como Adisabeba, na novela "A Regra do Jogo" (2015), e como Cora Dumonte, na série "Os Dias Eram Assim" (2017). Ela também ficou um ano à frente do Video Show.

"Eu amei fazer aquilo. Eu tinha que me conter, ser eu e não ser. Lá era eu, comedida, era um programa de meio-dia, ao vivo, e era um programa específico, tem que elogiar alguém que você não gosta", comentou ela na entrevista à Tatá Werneck.

Em 2019, a atriz deve retornar à Globo para um novo trabalho, embora ainda não divulgue exatamente qual será. Sobre a escalação, ela disse que sempre se empolga com os novos papéis e nega ter recusado trabalho.

"A pessoa ligou e eu já estou na Globo para experimentar figurino. Eu normalmente faço que o personagem aumente se for pequeno. Não vim para brincar. Posso não abrir a boca, também não vou tirar a roupa, mas sempre fui muito agraciada."