Susana Vieira está com leucemia há três anos; doença está estabilizada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Susana Vieira, 76, está com leucemia. A atriz recebeu o diagnóstico há três anos e, segundo sua assessoria, está estabilizada no momento.

A informação foi divulgada por Léo Dias, apresentador do "Fofocalizando", do SBT, e foi confirmada pelos representantes da atriz nesta segunda-feira (12). "A informação está correta, sim, mas não é algo recente, já tem alguns anos", disse a assessora.

Segundo Dias, a atriz teria revelado a doença durante a gravação do quadro Pizza do Faustão, do Domingão do Faustão, no sábado (10). O programa ainda não foi ao ar.