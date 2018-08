Sushiman com certificado japonês participa dos 15 anos de restaurante curitibano

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Depois do sucesso do jantar conduzido pelo chef Hirotoshi Ogawa, embaixador do sushi nomeado pelo governo japonês, o Tatibana Japanese Cuisine dá continuidade as comemorações de seus 15 anos e traz à casa o conceituado chef Eduardo Nakahara, campeão Best Sushiman 2016, com certificado Kura Obi e também pela All Japan Sushi Association.

Nakahara, com mais de 20 anos de experiência como sushiman e conhecido pelos seus sushis criativos e autorais, comanda o evento no Tatibana dia 02 de setembro, um domingo. A programação está prevista para começar pontualmente 20h, com limitação de somente 50 participantes, ou privilegiados. As reservas podem ser feitas somente através do 41 9 8714 2847. O valor do investimento é de R$ 120,00.

Serviço

Jantar exclusivo com Chef Eduardo Nakahara

No Tatibana Japanese Cuisine

Dia 02 de setembro, domingo

20 horas

Rua Pasteur, 106 – Batel

41 3016 2262

Reservas somente através do 41 9 8714 2847