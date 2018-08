Suzuki Vitara ganha retoques visuais  

Da Redação Bem Paraná

O Suzuki Vitara recebeu uma reestilização, e está prestes adesembarcar no Brasil nos próximos meses. A quarta geração do utilitário esportivo ganhou retoques visuais, com nova grade dianteira, que exibe detalhes cromados, para-choques redensenhados, agora com luzes de condução diurna de LEDs, enquanto os faróis passam a trazer máscara negra. Na traseira, as lanternas mantêm o desenho do modelo anterior, mas agora contam com filetes de LEDs, enquanto o para-choque também foi reestilizado. Quanto à parte mecânica, em alguns mercados o motor 1.6 aspirado de 126 cv será substituído por uma unidade 1.0 turbo de três cilindros, capaz de entregar 111 cv de potência e mais torque - também pode ser associado ao sistema de tração integral Allgrip. A unidade 1.4 turbo de 140 cv continua disponível, também.