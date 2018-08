Sylvia Design assume namoro com cantor sertanejo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A personalidade televisiva Sylvia Design, 46, confirmou que está namorando o cantor sertanejo Luan Vittor, 26, filho do dono do circo da família Stankowich. A empresária afirmou que eles estão juntos há quase dois meses.

"Ele é uma pessoa incrível. Ele está me fazendo viver um momento super diferente que ainda não havia vivido na minha vida. Ele é carinhoso, cuida de mim, da minha imagem e do meu filho", diz a artista, cujo nome verdadeiro é Josefa Adecilda Silva de Araújo.

Conhecida por se fantasiar de Mulher-Gato nos comerciais de suas lojas de móveis, Sylvia diz que conheceu Vittor durante um churrasco na casa do namorado de Zilu Camargo, o empresário e fotógrafo Marco Ruggiero. "Ele havia chegado de Marabá há cerca de um mês. Ele não sabia quem era Sylvia Design porque tocava em barzinho de domingo a domingo e não assistia TV."

Segundo a empresária, os dois conversaram por bastante tempo no churrasco e marcaram um encontro no cinema. "Aí rolou uma paquera. E, agora, é namoro."

Prestes a inaugurar a quinta loja no final de agosto, a primeira na zona sul de São Paulo, Sylvia afirmou que Vittor não quer expor a relação dos dois na mídia porque não que se ancorar na fama dela. "Ele quer conquistar o sonho dele com talento próprio, sem precisar de ninguém para poder vencer."

Natural de Sete Lagoas (MG), Luan Vittor ainda está conquistando espaço no mercado paulista, mas se prepara para a gravação do seu primeiro DVD em Goiânia, no dia 21 de agosto. Sylvia diz que vai acompanhar a gravação do show do músico e exaltou as suas qualidades.

"O pai dele é dono de circo. Ele já fez globo da morte. Trapézio. É um menino cheio de flexibilidades. É uma pessoa super do bem e estamos curtindo muito. Estou passando por um momento mais feliz da minha vida."