'Tá tranquilo, tá favorável': MC Bin Laden perde 30 kg em seis meses

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No final de 2015, o funkeiro MC Bin Laden arrasou quarteirões com o hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável". A letra pegajosa, a dancinha esquisita e o visual, digamos, exótico, do artista hipnotizaram o público. Até Neymar chegou a comemorar alguns gols com a coreografia do hit.

Contrariando a sabedoria popular de que em time que está ganhando não se mexe, contudo, de lá para cá Bin Laden passou por uma transformação radical.

Neste sábado (27), o funkeiro publicou uma foto em seu Instagram com uma comparação no melhor estilo "antes e depois" onde mostra como perdeu 30 kg em apenas seis meses.

Na publicação, o MC agradece à consultora fitness Vanessa Rangeli pela ajuda no processo de reeducação alimentar e emagrecimento.

"O mais importante no meu processo de emagrecimento foi que logo nos primeiros 15 dias eu fiz o Detox Turbo da Vanessa e eliminei de cara 8 kg", escreveu Bin Laden. "Aí me animou muito para continuar, porque antigamente começava várias dietas que não davam esse resultado rápido".

A foto também mostra que o cantor apostou em uma repaginada completa no visual. Além de mais magro, Bin Laden aparece com cavanhaque, brincos e um corte de cabelo mais moderno. Cabe ao público decidir se o carisma sobreviverá ao novo estilo.