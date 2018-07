Taças de vinho e chope em promoção no Gastronomia na Calçada deste sábado

Redação Bem Paraná com assessoria

Chope em dobro e promoção em taças de vinhos marcam a edição de abril do projeto Gastronomia na Calçada, que o Olivença Cozinha Ibérica realiza no almoço deste sábado (28/4). O evento tem como destaque três pratos exclusivos: Lula na brasa (R$ 29,90), Sardinha na brasa (R$ 19,90) e Espetada de camarão (R$ 39,90), todos preparados na grelha, no deck frontal da casa. Para harmonizar, vinhos tintos e brancos são vendidos em taça a partir de R$ 12, e o chope Way é vendido em dobro, a R$ 9,90.

O Gastronomia na Calçada é um evento mensal do Olivença, acontecendo sempre no último sábado de cada mês. O público pode desfrutar dos pratos no balcão e nas mesas espalhadas na frente do restaurante ou nos ambientes externos. Quem preferir também tem opção de escolher opções do menu tradicional da casa, também disponível durante o evento.

As sardinhas na brasa são servida com vinagrete e batatas. Já as lulas vem com legumes e vinagrete. Os camarões são servidos no formato de "espetada", num saboroso e bem temperado espetinho.

O carrinho de vinhos das lojas Vino! oferecerá promoções com taças de brancos e tintos, ideias para harmonizar com as pedidas ibéricas. O chope da Way, uma das mais reconhecidas marcas artesanais de Curitiba, estará disponível na versão pilsen e red ale.

Gastronomia na Calçada do Olivença Cozinha Ibérica

Data: sábado, 28 de abril

Horário: do meio-dia às 16h

Endereço: R. Teixeira Coelho, 255 – Batel, Curitiba – PR

Informações: (41) 3016-9988 | www.restauranteolivenca.com.br

Siga: instagram.com/olivencacozinhaiberica