Tailandês fecha com a Toro Rosso para disputar temporada 2019 da Fórmula 1

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Toro Rosso anunciou nesta segunda-feira (26) o nome de seu segundo piloto para a temporada 2019 da Fórmula 1. Trata-se de Alexander Albon, britânico de 22 anos que corre com nacionalidade tailandesa.

Aos 22 anos, Albon vem de duas temporadas na Fórmula 2, correndo pelas equipes ART Grand Prix (2017) e Dams (2018). No último ano, foi o terceiro colocado da categoria, ficando atrás do campeão George Russell e do vice Lando Norris –os dois britânicos também estarão na Fórmula 1 em 2019, respectivamente por Williams e McLaren.

Curiosamente, o tailandês havia sido anunciado em setembro como piloto da equipe Nissan e.Dams para a temporada 2018/2019 da Fórmula E. No entanto, na manhã desta segunda-feira, a própria categoria elétrica comunicou o rompimento do contrato.

Poucas horas depois, veio o anúncio da Toro Rosso, na qual ele será companheiro do russo Daniil Kvyat. Desta forma, Albon será o primeiro piloto da Tailândia na Fórmula 1 desde Birabongse Bhanudej, o Príncipe Bira, que esteve na categoria entre 1950 e 1955.

“É uma sensação incrível saber que eu estarei na Fórmula 1 no ano que vem. Durante toda minha carreira em monopostos, passei por altos e baixos. Fui mandado embora da Red Bull em 2012 (quando estava no programa de revelação de pilotos); então, daí em diante, eu sabia que meu caminho até a Fórmula 1 seria muito mais difícil”, disse ele. Segundo a Toro Rosso, ele foi readmitido no programa da Red Bull em 2016.

“Eu trabalhei duro e tentei impressionar toda vez que entrei no carro. Preciso dizer um grande obrigado à Red Bull e ao doutor (Helmut) Marko (conselheiro da Red Bull) por acreditarem em mim e por me darem uma segunda chance. Sempre fui fanático por automobilismo e, desde que entrei em um carro pela primeira vez, meu sonho sempre foi estar na Fórmula 1. Ter essa oportunidade é incrível”, completou.

Com a confirmação de Alexander Albon na Toro Rosso, a Fórmula 1 tem apenas uma vaga aberta no grid para 2019: na atual Force India, equipe cujo nome para a temporada ainda não foi definido. Sergio Perez já está acertado, e o próprio time anunciou que terá Lance Stroll em testes de pós-temporada. O canadense, porém, ainda não foi oficializado.