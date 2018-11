Taís Araújo faz balanço do PopStar e diz querer continuar apresentando

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A segunda edição do reality show musical PopStar (Globo) termina neste domingo (18) com destaque para a atuação de Taís Araújo como apresentadora. Ela substituiu Fernanda Lima, que ficou apenas com o programa Amor e Sexo, nas noites de terça.

No primeiro programa ao vivo da temporada, em 30 de setembro, Taís teve algumas dificuldades e chegou a chamar os comerciais. Depois do intervalo, ela se mostrou mais segura e conseguiu se soltar. E lá para cá, foi bem e cumpriu o papel de comandante.

"Tem sido incrível. É muito impressionante como é um aprendizado diário mesmo, com muito prazer. Por mais que algumas coisas, às vezes, não andem 100% como o esperado, pois é ao vivo. Justamente esse é o grande charme: conseguir lidar com situações inesperadas", afirma. E completa: "Termino a temporada bem feliz com o programa e louca para a próxima etapa".

Taís também se diz satisfeita por poder acompanhar o marido na mesma caminhada. Lázaro Ramos também é apresentador da Globo, à frente de Os Melhores Anos das Nossas Vidas, game show da Globo ao estilo túnel do tempo, em que resgata o que foi moda nas décadas passadas.

"A gente acompanha muito o trabalho um do outro. Quando necessário, até recorremos um ao outro." Os dois também atuaram juntos em Mister Brau, que não deve ter uma nova temporada em 2019.

Sob o comando de Taís Araújo, PopStar termina com média de 12 pontos de audiência na Grande SP (cada ponto equivale a cerca de 72 mil domicílios). O prêmio de R$ 250 mil será disputado por seis competidores: Jeniffer Nascimento, a favorita desta temporada, Renata Capucci, João Côrtes, Mouhamed Harfouch, Sergio Guizé e Malu Rodrigues.

Para Taís Araújo, a primeira experiência como apresentadora deixa um gostinho de quero mais. "Gostei muito e queria, sim, fazer mais. Acho que ainda tenho muito o que aprender, e é o tipo de coisa que a gente aprende mesmo fazendo. Quero me arriscar."