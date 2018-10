Tais Araujo pede mais educação e vota com livro sobre racismo; Debora Falabella vota em MG

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tais Araujo diz que votou com livro nas mãos porque só educação muda um povo. A atriz e apresentadora postou uma foto com o romance histórico "Um Defeito de Cor", de Ana Maria Gonçalves.

A obra da escritora mineira conta a história de uma africana idosa, cega e à beira da morte, que viaja para o Brasil em busca do filho perdido há décadas. Ao longo da travessia, ela conta sua vida, marcada por mortes, estupros, violência e escravidão.

Na véspera das eleições, a atriz publicou um texto sobre democracia em seu Instagram." Democracia. Substantivo feminino. Governo em que o povo exerce a soberania. É na democracia que temos a liberdade de fala, de escuta, de concordar ou discordar. Democracia é ter como base o diálogo, o respeito mútuo, a empatia. É nela que podemos protestar e seguir lutando pelo que acreditamos. Podemos ter opções, criticar e ser oposição. É nesse sistema, e apenas nele, que podemos escolher o que é melhor para nós e de forma justa. A democracia é um valor a ser exercido todo dia, não só a cada quatro anos. É algo que nos protege e nos fortalece. Nos faz cidadãos e mais humanos. A democracia é nossa maior conquista e precisamos cuidar dela. Sempre."

A mineira Debora Falabella também votou neste domingo, em Belo Horizonte (MG). A atriz estava com um adesivo vermelho no peito. Com o símbolo da Mulher Maravilha, o selo tem o nome Manuela, em referência à vice do candidato Fernando Haddad (PT).

A obra "O Livro das Semelhanças", de Ana Martins Marques, foi a escolha de Deborah para levar às urnas. "Votando em BH com o coração cheio de esperança e acompanhada pela poesia mineira de Ana Martins Marques".

Poucos dias antes da votação para o segundo turno, Debora Falabella se uniu a outros artistas para conversar com eleitores indecisos.