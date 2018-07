“Talvez tenha sido o melhor jogo da Série B”, diz técnico do Coritiba

Silvio Rauth Filho

O técnico do Coritiba, Eduardo Baptista, demonstrou empolgação após a vitória sobre o Goiás. Na entrevista coletiva pós-jogo, minutos após o apito final, ele destacou a qualidade das duas equipes. “Talvez tenha sido o melhor jogo da Série B. Temos que valorizar bastante a equipe do Goiás, que foi brilhante ofensivamente e defensivamente. Talvez, se o Goias saísse vitorioso, não deixaria de ser um grande jogo. É gostoso de participar de um grande jogo assim”, disse o treinador. “Não é euforia, é felicidade de ganhar um jogo importante como esse”, completou.

Baptista também destacou as atuações do volante Julio Rusch e do ponta Nathan, que vinham atuando pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. “Importante destacar o trabalho que a gente faz com o sub-23. O Julio veio de lá. Ele precisava do ritmo. O Nathan também precisava desse ritmo”, declarou.

Para o treinador, a vitória sobre o Goiás também recupera a confiança do elenco. “Esses jogadores foram judiados, foram castigados, muito pelas atuações ruins. Hoje é o dia de saborear essa vitória até a meia-noite. Depois já é antevéspera de um jogo muito importante, de uma decisão (contra a Ponte Preta). Os jogadores precisavam do resultado e de um grande jogo”, destacou.

Em relação ao goleiro Wilson, Baptista também fez elogios. “Quando saiu o pênalti eu sentei e falei ali: eu tenho o Wilson. Não tem muito o que falar. Só isso já me deixou tranquilo. Só chamei eles e falei: fiquem atentos com o rebote porque ele vai pegar”, comentou.