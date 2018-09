Tapete vermelho do Emmy traz de volta a graça da falta de padrão nas escolhas

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (FOLHAPRESS) - Se você é uma estrela do cinema, o tapete vermelho serve de vitrine para as grifes de alta-costura te usarem como cabide do que eles acreditam ser a última moda. Se é da música, você está sozinha para errar, acertar e até ficar sem roupa em frente às câmeras, afinal, será apenas mais um louco da indústria fonográfica. Na seara da TV, e o tapete vermelho do Emmy constatou, as atrizes conseguem se divertir muito mais, e com o aval das mesmas grifes do Oscar ou do Globo de Ouro, sem se preocupar com a inquisidora polícia fashion.

Assim, abriram o champanhe pré-Réveillon e as portas do jardim na passarela do maior prêmio da televisão americana. Um mar de vestidos brancos e estampas florais contrastaram com o vermelho do tapete nesta segunda-feira (17), em Los Angeles.

Mas não qualquer branco. O look Balmain de Scarlett Johansson, justo ao corpo, era drapeado até a barra e forrado com nervuras de brilho. Recortado na perna e no colo, com um decote em "V", ressaltava curvas que o Oscar costuma esconder das atrizes.

Havia opções de branco, espécie de novo pretinho básico na passarela vermelha da indústria, para todos os gostos. Mais minimalista das atrizes desta edição do Emmy, Kristen Bell ("The Good Place") descobriu apenas o colo em um logo com decote canoa.

No outro extremo, Penélope Cruz ("O Assassinato de Gianni Versace") exibiu todas as plumas possíveis em um tomara-que-caia da Chanel, com saia volumosa confeccionada em camadas de tule branco. Um colar posto ao avesso, com o pingente posto a avesso, completava o look de diva da espanhola.

Não há um padrão aparente nas escolhas, e é essa a graça que havia se perdido nas premiações do cinema e a coroa da TV trouxe de volta. Num tom de cor mais quente, entre o branco e o vermelho do tapete, várias atrizes optaram pelos modelos cor-de-rosa, do mais iluminado ao elétrico.

Tendências de moda também foram exploradas. A da lingerie, por exemplo, surgiu em propostas com colos rendados e troncos estruturados com armação de corpete.

Estampas, itens proibitivos no tapete vermelho do Oscar, surgiram aos montes nas flores que tingiram os looks das atrizes Emilia Clarke ("Game Of Thrones"), Milly Bobby Brown ("Stranger Things) e Taraji P. Hensen.