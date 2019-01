Tarde de quarta começa com chuva e ventos fortes em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

Uma área com chuvas, com trovoadas, avança sobre os municípios da Região Metropolitana de Curitiba nesta tarde de quarta-feira (16). A partir das 13h40, vetnos mais fortes começaram a percorrer a Capital e cidades vizinhas.

Chove em várias áreas do Estado e no Litoral há a incidência de muitos raios.

Na quinta-feira (17) o eixo da frente fria se desloca do extremo sul do Brasil no sentido sudoeste para nordeste. O avanço deste sistema frontal contribui para a manutenção da instabilidade do ar sobre o Paraná. As chuvas, de curta duração, continuarão presentes sobre todas as regiões paranaenses.

Mais informações em breve.