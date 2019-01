Tarde de quarta começa com temporal e queda de árvores em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

Uma área com chuvas, com trovoadas, avança sobre os municípios da Região Metropolitana de Curitiba nesta tarde de quarta-feira (16). A partir das 13h40, ventos mais fortes começaram a percorrer a Capital e cidades vizinhas.

Em Curitiba há relatos de árvores caídas no Portão. Segundo o boletim da Setran, também houve uma queda de árvore que bloqueia a Rua Antônio Martins de Araújo, esquina com a Avenida Comendador Franco. Bloqueio nas ruas Guilherme Pugsley com Morretes e Eduardo Carlos Pereira com Ildefonso Stockler de França, também por queda de árvore.

Com a chuva mais forte, já há semáforos apagados. Um exemplo é o semáforo na Avenida Presidente Getúlio Vargas, esquina com a Rua Bento Viana. Agentes da Setran orientam o trânsito.

Chove em várias áreas do Estado e no Litoral há a incidência de muitos raios. Na BR-227, entre Curitiba e o Litoral, havia pontos com chuva intensa em São José dos Pinhais.

Na quinta-feira (17) o eixo da frente fria se desloca do extremo sul do Brasil no sentido sudoeste para nordeste. O avanço deste sistema frontal contribui para a manutenção da instabilidade do ar sobre o Paraná. As chuvas, de curta duração, continuarão presentes sobre todas as regiões paranaenses.

Mais informações em breve.