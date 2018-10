Tarde de quarta tem nuvens mais escuras sobre Curitiba. Já chove na Região Metropolitana

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta quarta-feira (10) tem nuvens escuras no céu de Curitiba. Já chove em algumas cidades da Região Metropolitana. Durante a madrugada também choveu forte sobre a região, provocando estragos em municípios ao Norte da região, como Almirante Tamandaré.

Desde a terça-feira (9) há alerta para a possibildiade de temporais nesta quarta, com ventos e até a formação de granizo. A Defesa Civil de São José dos Pinhais tem alerta de chuva forte desde a terça.

No Paraná as temperaturas estão altas no interior.Em Antonina, no final da manhã, os termômetros já ultrapassavam os 33 ºC. No oeste e em parte do sudoeste há registro de chuvas e o céu está com muitas nuvens.