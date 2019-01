Tarde de sábado em Curitiba começa com céu encoberto e trovoadas

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde deste sábado (12) em Curitiba começa com céu encoberto e trovoadas. Desde a manhã as estações meteorológicas do Simepar mostra calor em todo o Estado. Apesar da maior cobertura de nuvens as temperaturas já ultrapassam os 25 ºC, chegando até aos 29 ºC nos setores mais quentes.

Pela manhã já choveu na região Noroeste e no Litoral. Nesta tarde todas as regiões do Paraná devem ter pancadas de chvua, em alguns pontos com chuva forte.

Em Curitiba as chances de pancadas de chuva se estendem até a noite, sempre acompanhadas por raios.

No domingo (13), o forte aquecimento diurno se mantém sobre o estado do Paraná. Assim, como vem ocorrendo nos últimos dias, a partir do período da tarde são esperadas pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões do Estado.