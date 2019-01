Tarde de sábado em Curitiba começa com trovoadas e termina com temperatura baixa

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde deste sábado (12) em Curitiba começou com céu encoberto e trovoadas. Desde a manhã as estações meteorológicas do Simepar mostravam calor em todo o Estado. Apesar da maior cobertura de nuvens as temperaturas já ultrapassavam os 25 ºC, chegando até aos 29 ºC nos setores mais quentes. Mas, no final da tarde as marcas caíram. Em Curitiba, às 17h50, os termômetros marcavam menos de 20ºC.

Pela manhã já choveu na região Noroeste e no Litoral. Nesta tarde todas as regiões do Paraná devem ter pancadas de chvua, em alguns pontos com chuva forte.

Em Curitiba as chances de pancadas de chuva se estendem até a noite, sempre acompanhadas por raios.

No domingo (13), o forte aquecimento diurno se mantém sobre o estado do Paraná. Assim, como vem ocorrendo nos últimos dias, a partir do período da tarde são esperadas pancadas de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas nas diversas regiões do Estado.