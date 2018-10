Tarumã recebe o Curitiba Spring International Open de Jiu-Jitsu

AEN

Será realizado neste sábado e domingo (13 e 14), no Ginásio do Tarumã, o Curitiba Spring International Open IBJJF, campeonato de jiu-jitsu organizado pela International BJJ Inc. em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation e Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. A realização é da Federação Paranaense de Jiu-Jitsu Brasileiro.

O Tarumã é um equipamento do Governo do Estado, gerenciado pela Secretaria do Esporte e Turismo. O evento tem entrada gratuita.

A International Brazilian Jiu-Jitsu Federation é uma entidade que regulamenta a prática do jiu-jitsu brasileiro em todo o mundo. Trata-se de uma modalidade marcial desenvolvida pela família Gracie, no início do século XX, que se tornou uma das formas mais difundidas e praticadas do mundo, principalmente depois das primeiras edições dos torneios de artes marciais mistas (MMA), o UFC, na década de 1990.

Sempre realizado nas capitais, Curitiba já recebe há quatro anos a competição que nesta etapa terá a participação de aproximadamente 1.400 atletas no juvenil, adulto e máster, em diversas categorias de peso e faixas.

Atletas que ficarem em 1°, 2° ou 3° em suas categorias poderão se inscrever no Absoluto. O juvenil faixa azul e roxa terá duas categorias de absoluto: Absoluto Leve, de Galo a Leve, e Absoluto Pesado, de Médio a Pesadíssimo. Na faixa branca, em todas as categorias, não haverá disputa no absoluto. Já na faixa preta adulto, todos os atletas poderão se inscrever no absoluto.

Para a vice-presidente da Federação Paranaense de Jiu-Jitsu Brasileiro, Letícia Lalli, o evento, além de movimentar o turismo na capital, também fortalece o esporte no Estado. “O número de participantes é enorme e sediar uma competição como essa, com grandes nomes do jiu-jitsu brasileiro, é uma honra para todos nós”, falou ela.