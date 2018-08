Tatá Werneck comemora aniversário em sua casa neste domingo com amigos famosos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com bolo de aniversário em formato do baú do personagem Chaves, Tatá Werneck comemorou seus 35 anos com uma festa cheia de amigos em sua casa. Em determinado momento, o ator Luis Lobianco, que interpreta Clóvis na novela Segundo Sol, subiu ao palco a pedido de Tatá para cantar a música-chiclete de seu personagem: "Sal na pele, sal do mar".

Na comemoração, a atriz também teve um show do Araketu que subiu ao palco e cantou antigos sucessos para os convidados, como a canção "Mal Acostumado." Bruna Marquezine também marcou presença na comemoração da amiga, assim como Fernanda Gentil, Paulo Gustavo, João Vicente, Adriane Galisteu, Giovanna Lancelotti. Nego do Borel e Buchecha também cantaram na festa.

Na noite anterior, Tatá e o namorado Rafael Vitti foram ao show de Sandy no Vivo Rio. Tatá também já confirmou a 3ª temporada do Lady Night, seu programa de entrevistas no Multishow e já confirmou a presença de Eliana, Angélica, a cantora Iza e o grupo Rouge.

Tatá completou 35 anos no dia 11 de agosto e acaba de voltar de uma viagem a Fernando de Noronha que fez com Rafa Vitti. Os dois aproveitaram para comemorar um ano e oito meses de namoro.